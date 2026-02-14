Desbaratan dos kioscos de drogas en Federación

Los operativos se realizaron este viernes. La Policía incautó cocaína, marihuana, un arma y una importante suma de dinero.

La Policía de Entre Ríos desarticuló dos puntos de venta de estupefacientes en la ciudad de Federación. Los allanamientos, realizados este viernes por la tarde en el marco de la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 10.566, tuvieron lugar en dos domicilios ubicados sobre la calle José Santiago.

Según se informó, durante los procedimientos, el personal de la División Drogas Peligrosas logró el secuestro de dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana, además de una importante suma de dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y un arma de fuego. Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia como pruebas clave para la investigación.

En el lugar fueron identificadas un total de 13 personas. Por disposición del Juzgado de Garantías, tres de ellas fueron detenidas y quedaron alojadas en la Jefatura Departamental. El operativo contó con el despliegue de los Grupos Especiales de Federación y Chajarí, bajo la supervisión del subjefe de la Departamental.