Inglaterra y Colombia van por la clasificación y Portugal quiere sumar su primer triunfo, en otra jornada a puro fútbol

Los seleccionados de Tuchel y Lorenzo buscan asegurar su lugar en los 16avos. En tanto, Cristiano Ronaldo quiere revertir su imagen del primer partido.

El Mundial 2026 continúa con su intensa actividad y este martes 23 de junio ofrecerá una jornada cargada de acción con cinco encuentros en total,correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos.

La programación incluirá compromisos de los grupos J, K y L, donde varias selecciones buscarán sellar de manera anticipada su clasificación a los 16avos de final, mientras que otras intentarán mantenerse con vida en la pelea por avanzar de ronda.

La actividad comenzó durante la madrugada argentina con el encuentro entre Jordania y Argelia, un resultado que además puede tener impacto directo en las aspiraciones de la Selección argentina dentro del Grupo J. Allí el combinado africano venció por 2 a 1 al asiático.

Portugal vs Uzbekistán La jornada continuará con la presentación de Portugal, uno de los candidatos europeos, que se enfrentará a Uzbekistán en Houston.