Inglaterra y Colombia van por la clasificación y Portugal quiere sumar su primer triunfo, en otra jornada a puro fútbol

Los seleccionados de Tuchel y Lorenzo buscan asegurar su lugar en los 16avos. En tanto, Cristiano Ronaldo quiere revertir su imagen del primer partido.
El Mundial 2026 continúa con su intensa actividad y este martes 23 de junio ofrecerá una jornada cargada de acción con cinco encuentros en total,correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos.
La programación incluirá compromisos de los grupos J, K y L, donde varias selecciones buscarán sellar de manera anticipada su clasificación a los 16avos de final, mientras que otras intentarán mantenerse con vida en la pelea por avanzar de ronda.
La actividad comenzó durante la madrugada argentina con el encuentro entre Jordania y Argelia, un resultado que además puede tener impacto directo en las aspiraciones de la Selección argentina dentro del Grupo J. Allí el combinado africano venció por 2 a 1 al asiático.
Portugal vs Uzbekistán
La jornada continuará con la presentación de Portugal, uno de los candidatos europeos, que se enfrentará a Uzbekistán en Houston.
El seleccionado luso intentará dar un paso decisivo rumbo a la clasificación y confirmar su favoritismo dentro del Grupo K. El encuentro tendrá lugar en el NRG Stadium.
Horario: 14hs
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Inglaterra vs Ghana
Más tarde llegará el turno de Inglaterra, que tendrá una exigente prueba frente a Ghana en el Gillette Stadium de Boston. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel buscará sumar de a tres para acercarse a los 16avos de final en una zona que también integran Croacia y Panamá.
Hora: 17hs
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Croacia vs Panamá
Luego será el momento de Croacia, que intentará dejar atrás el traspié sufrido en su debut. El combinado balcánico enfrentará a Panamá en Toronto, más precisamente en el BMO Field, con la obligación de conseguir una victoria que le permita seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por la clasificación.
Hora: 20hs
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Colombia vs Congo
El último encuentro del día tendrá como protagonista a Colombia, que se medirá ante República Democrática del Congo en Guadalajara, en el Estadio Akron.
El seleccionado cafetero buscará un triunfo que le permita acercarse a la próxima ronda y consolidarse entre los protagonistas del Grupo K.
Hora: 23hs
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