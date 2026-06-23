La Feria en tu Barrio comercializa alimentos a precios accesibles

Entre el miércoles y el sábado, la iniciativa del Municipio estará en el barrio Empleados de Comercio, en la Peatonal y en Plaza Sáenz Peña. Ya alcanzó a 77 puntos de distribución de la ciudad.

La agenda comenzará el miércoles de 9:00 a 12:30 hs, en el playón polideportivo «Fernando Gabriel Piérola», sobre calle Artigas, en el barrio Empleados de Comercio, donde los vecinos podrán acceder a la habitual oferta de alimentos a precios populares.

El jueves será el turno de la Peatonal, de 8:00 a 12:30 hs, jornada que se posiciona como la de mayor convocatoria de la semana por su ubicación estratégica en pleno centro de la ciudad.

El cierre de la semana llegará el sábado, también de 8:00 a 12:30 hs, con una nueva edición en la Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay, punto fijo del cronograma sabatino del programa.

«Gracias a la participación de productores y emprendedores locales, cada jornada reúne a una gran cantidad de vecinos que acceden a productos de calidad a precios accesibles», explicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

Respecto a la presencia de la feria en el espacio céntrico, Bustamante remarcó que la peatonal se convirtió en una parada fija del cronograma: «funciona muy bien, con un flujo constante de gente y que constituye una instancia que muchos paranaenses tienen incorporada a su calendario para encontrarse con los productores».

La Feria en tu Barrio es una política alimentaria de la Municipalidad de Paraná que tiene como objetivo promover la soberanía alimentaria y beneficiar a productores, emprendedores y vecinos. Funciona como un canal de venta directo: por un lado, los paranaenses acceden a productos de calidad a precios accesibles; por otro, productores y emprendedores locales cuentan con un espacio para ofrecer sus producciones.