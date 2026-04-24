Entregaron equipamiento para prevención vial a municipios y comunas

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, entregó cascos y kits de seguridad vial a seis localidades entrerrianas. La iniciativa, que forma parte de las acciones de fortalecimiento institucional de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, busca dotar a las comunidades de herramientas para la prevención de siniestros.

En esta oportunidad, recibieron el equipamiento los municipios de Enrique Carbó, General Campos, Viale, San Gustavo, Pueblo Belgrano y la comuna de La Picada. La entrega incluyó cascos homologados y elementos de señalización para optimizar los operativos de control en las rutas y calles de la provincia.

Roncaglia explicó que «estos aportes son importantes porque sirven como incentivo de prevención. Además, los kits de seguridad son herramientas claves para que los agentes de tránsito realicen controles y operativos de manera eficiente, cuidando la vida de los vecinos».