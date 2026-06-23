Extienden la entrega de nuevas tarjetas para beneficiarios del programa de Riesgo Social

La reposición de plásticos continuará durante las próximas semanas en la Dirección de Políticas Alimentarias. Está destinada a beneficiarios con tarjetas vencidas y también alcanza a programas complementarios como Celiaquía.

La reposición de tarjetas sociales del programa provincial de Riesgo Social continuará durante las próximas semanas en Paraná. Así lo confirmó el director provincial de Políticas Alimentarias, Pablo Alasino, quien indicó que el operativo está destinado a beneficiarios que poseen plásticos vencidos y necesitan renovarlos para continuar percibiendo la asistencia alimentaria provincial.

El funcionario explicó que la entrega comenzó días atrás y se extenderá durante toda esta semana, la próxima y los primeros días del mes de julio. El trámite se realiza en la sede de la Dirección de Políticas Alimentarias, ubicada en calle Salta 563, de lunes a viernes entre las 8 y las 12.

“Quienes tengan la tarjeta vencida deben acercarse con el documento, el plástico vencido y, en lo posible, una fotocopia del DNI para agilizar el trámite”, señaló Alasino.

Beneficiarios y programas complementarios

El programa de Riesgo Social está destinado a personas en situación de vulnerabilidad social que reciben la tarjeta social, una asistencia económica provincial que permite adquirir alimentos en supermercados, almacenes y comercios de cercanía.

Alasino explicó que la renovación responde a la necesidad de actualizar los plásticos que ya cumplieron su período de vigencia. “Era necesario renovar las tarjetas que tenían cierta antigüedad y estaban vencidas. Lo coordinamos junto a Sidecreer, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de beneficiarios que hay en Paraná”, sostuvo.

Extienden la entrega de nuevas tarjetas de riesgo social para beneficiarios

Además, recordó que existen programas complementarios destinados a personas con celiaquía y a adultos mayores en situación de vulnerabilidad social y bajo peso o riesgo de bajo peso.

Montos y cantidad de beneficiarios

Según detalló a el director de Políticas Alimentarias, el monto correspondiente a la tarjeta de Riesgo Social es actualmente de 21.600 pesos. A ello se suman otros beneficios específicos.

“En el caso del programa para personas con celiaquía, el aporte alcanza los 49.860 pesos, mientras que existe un complemento de 8.000 pesos para otros grupos beneficiarios”, indicó.

El funcionario precisó que en toda la provincia existen cerca de 23.000 beneficiarios del programa y destacó que la única incompatibilidad vigente es con la Tarjeta Alimentar.

Cronograma de entrega

La entrega de los nuevos plásticos se realiza de acuerdo con la inicial del apellido de los beneficiarios.

Los apellidos comprendidos entre A y C podrán realizar el trámite desde el 22 al 29 de junio; de D a G entre el 23 al 30 de junio; de H a O entre el 24 de junio y 1 de julio; de P a R entre el 25 de junio y 2 de julio; y de S a Z entre el 26 de junio y 3 de julio.

Alasino aclaró que, debido al feriado provincial dispuesto para el viernes 26 por el Día del Trabajador Estatal, se realizaron ajustes en el cronograma para garantizar que todos los beneficiarios puedan completar el trámite. “A quienes les corresponde el viernes, podrán hacer el trámite en el viernes de la semana próxima”, aclaró.

“Calculamos que en cinco o diez minutos la persona ya se retira con su nueva tarjeta”, concluyó.