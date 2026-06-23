Hospitalizaron a una mujer tras choque en Gobernador Maya y Don Bosco

Se produjo una colisión en una complicada esquina de la zona Acceso Norte. Debió ser trasladada una mujer al Hospital San Martín.

Una mujer debió ser hospitalizada en la ciudad de Paraná este lunes por la noche tras un violento choque de motos en la esquina de Gobernador Maya y Don Bosco, en la zona del Acceso Norte.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná y personal policial de Comisaría 7° se dirigió a la intersección de calle Maya y avenida Don Bosco, en una de las puertas de ingreso al barrio 300 Viviendas.

Al arribar al lugar, se constató que una mujer se encontraba sobre la cinta asfáltica, por lo que se procedió a realizar tareas de asistencia y primeros auxilios en conjunto con personal del móvil 935 del Sistema de Emergencias Sanitarias 107.

Posteriormente, la mujer lesionada fue trasladada al Hospital San Martín para una mejor atención médica.

En el lugar también trabajó personal policial de la comisaría jurisdiccional, realizando las actuaciones correspondientes.