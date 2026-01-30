Finalizaron las obras en la zona sur de Paraná y comienza la normalización del servicio

El servicio de agua en Paraná comienza a normalizarse tras la finalización de los trabajos de colocación de una nueva cañería en la zona sur de la ciudad, una obra clave para mejorar la presión y el abastecimiento.

Los trabajos para mejorar el agua en Paraná avanzaron un paso clave este jueves con la finalización de la colocación de una nueva cañería en la zona sur de la ciudad. La intervención forma parte de un plan integral que impulsa el Municipio para fortalecer el sistema de distribución y garantizar un abastecimiento más estable en sectores históricamente afectados por baja presión.

Desde la Municipalidad destacaron que la obra permitirá optimizar el servicio en una amplia zona urbana y, en particular, asegurar el suministro permanente a instituciones sanitarias estratégicas. Las tareas incluyeron el empalme de una cañería de gran porte y la ejecución de obras complementarias para su correcta fijación.

El subsecretario de Obras Sanitarias, Rodrigo Cabrera, brindó detalles sobre el alcance de los trabajos realizados y el impacto esperado en el servicio. “En el marco del plan de fortalecimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Paraná que se viene llevando a cabo, hace meses previos se tiró una cañería de 200 milímetros que llega hasta la entrada del Hospital de La Baxada con el objetivo de dotar de mejor servicio a esta entidad sanitaria muy importante de la ciudad. Con esta obra de agua, va a permitir tener un servicio las 24 horas en su abastecimiento y tener un buen resultado. Hoy colocamos una T para enganchar esa cañería que se desplegó. En ese momento lo terminamos, se está haciendo el dado de hormigón para fijar la pieza. Por suerte, queda agradecer a todos los trabajadores municipales que trabajaron hoy”.

Cómo será la recuperación del servicio de agua en Paraná

Tras la finalización de las tareas, desde el área de Obras Sanitarias confirmaron que el sistema comenzó a normalizarse de manera progresiva. “El servicio de bombeo ya se restableció así que toda la zona que teníamos afectada ya se está restableciendo el servicio en todo su ejido”, afirmó Cabrera.

No obstante, aclaró que la recuperación completa de la presión dependerá de la ubicación de cada barrio. Por lo general, “esta zona se recupera bastante rápido y tenemos en calle Larralde una bomba que va a rebombear el suministro hacia el kilómetro 5 ½ y las zonas donde solemos demorar un poquito más. Hacia la noche y la madrugada iremos recuperando la buena presión y ya mañana ya amaneceremos con un mejor servicio”.

Desde el Municipio indicaron que estos plazos son habituales en este tipo de intervenciones, especialmente en sectores ubicados en cotas más altas, donde el restablecimiento suele ser más lento.

Obras complementarias y pedido a los vecinos

Además de la cañería principal, se ejecutaron obras adicionales para mejorar la distribución del agua en Paraná en otros puntos de la ciudad. En el centro distribuidor de Avenida Ejército se cuenta con una válvula, “cuyo objetivo es regular esa presión para salir con un buen servicio al norte de calle Paracao. Se prevé un enlace sobre calle Paracao, donde tenemos las instituciones educativas y también se hizo un cruce de calle al triángulo que da en Espejo y Alvarado para mejorar esa zona de baja presión que tenemos desde hace años”.

Finalmente, el funcionario apeló a la colaboración de la comunidad durante el proceso de normalización. “Pedimos que se cuide el agua y se use lo mínimo e indispensable para que alcance en esos barrios en donde están distantes y la cota alta de niveles del servicio. La colaboración del vecino es importante”, señaló.