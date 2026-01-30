Un fuerte temporal de lluvia y granizo azotó Mendoza

La tormenta se desató después del mediodía en varias localidades de la provincia y estuvo acompañada de granizo.

Un fuerte temporal acompañado de granizo provocó inundaciones en varios municipios de Mendoza este viernes.

Según confirmaron medios locales, las lluvias comenzaron después del mediodía y anegaron las calles en muy corto tiempo.

La localidad más afectada hasta ahora es Luján de Cuyo, donde comenzó a llover al mismo tiempo que en la localidad de Maipú, informó El Sol de Mendoza. En redes sociales, se viralizó un video del momento en que un auto es arrastrado por el caudal hasta chocar con otro de los vehículos varados en la calle.

Defensa Civil indicó que, en el departamento de Luján de Cuyo, se registraron tormentas y caída de granizo en la zona central y en las localidades de Ugarteche, donde se vio afectada la Ruta Nacional N° 40; Anchoris, y El Carrizal.

Pasadas las 13:30 de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla por tormentas fuertes y aisladas, con una acumulación de 20 a 50 milímetros o más.

El temporal fue extendiéndose en Mendoza capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Tunuyán y zonas del este en San Martín y Lavalle, informó el diario Los Andes. La magnitud de las precipitaciones fue tal que se inundaron acequias y rutas. También se registraron fuertes lluvias en la ciudad de Potrerillos y San Rafael.

Además de los efectos de la lluvia, las ráfagas provocaron la caída de árboles y ramas en distintas calles, lo que ocasionó cortes de cables de electricidad.

Los medios locales también reseñaron que por las inundaciones en Godoy Cruz, el agua ingresó al shopping Palmares Mall y afectó locales y pasillos.