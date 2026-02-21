Hallaron el cuerpo de Kiara Barrios, la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Se produjo este sábado por la mañana el hallazgo de un cuerpo en el marco del operativo de búsqueda de Kiara Barrios, la niña de 10 años que permanecía desaparecida desde la madrugada del jueves, cuando el agua desbordada por la tormenta arrasó la vivienda familiar ubicada a la vera del arroyo Colorado, en Paraná.

Poco antes de las 10 horas se informó de la aparición de un cuerpo, que según supo se pudo determinar que se trataba de la menor.

El hallazgo se produjo en la zona del Balneario Thompson, poco antes de la desembocadura del arroyo Las Viejas en el río Paraná.

El despliegue involucró a personal de bomberos, policía, defensa civil y vecinos voluntarios, quienes trabajaron de manera coordinada en un terreno complejo, marcado por el barro y la crecida del cauce.

La tragedia ya se había cobrado una víctima: el cuerpo de Patricia Mena (32), madre de Kiara, fue hallado a unos 400 metros del lugar del derrumbe.