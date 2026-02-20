La Municipalidad de Paraná reprogramó la Carrera Nocturna

La Municipalidad informa que la quinta edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”, prevista originalmente para este sábado 21 de febrero, será reprogramada en consideración del contexto trágico derivado del temporal que afectó a la ciudad en las últimas horas. El evento deportivo ha sido reprogramado para el sábado 7 de marzo, mientras que la entrega de kits se llevará a cabo el viernes 6.

Con relación a las inscripciones, aquellas personas que así lo requieran podrán solicitar el reintegro del monto a través de un formulario que se pondrá a disposición desde la semana que viene. Por otro lado, y en relación al hospedaje, desde el complejo turístico Open Club se informó que se respetará, sin adicionales, la reserva para la nueva fecha de la carrera.