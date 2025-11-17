Invitan a una nueva edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos

Será este jueves entre las 16 y las 22 en la plaza ubicada atrás de Casa de Gobierno. Habrá 80 emprendimientos

La provincia invita a participar del cierre de la Semana del Emprendedor con una nueva edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos, donde se realizará el lanzamiento de la nueva imagen de la marca Manos Entrerrianas. La cita es el próximo jueves 20 en la Plaza “Gobernador Enrique Carbó Ortiz” detrás de Casa de Gobierno, entre las 16 y las 22.

Con una participación de más de 80 emprendimientos, la feria ofrece una amplia gama de artículos de distintos rubros: marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, accesorios para mascotas, productos de aromaterapia, aromatizantes de ambientes, porcelanas, cuadros y sublimados, tejidos, bijou de diseño, bordados, blanquería, elementos de eco cuero, madera, alimentos agroecológicos.

El evento es organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Económico y la Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno y Trabajo de la provincia, en colaboración de la Municipalidad de la capital.

Contará con espacio gastronómico y música en vivo de la mano de Sol Rizzi, Dúo Marian y Franco, DJ Th Selektah y Discover retro.