La Feria de Carnaval de Paraná tendrá más de 180 emprendedores en la Costanera

El paseo de compras, artesanías y gastronomía podrá recorrerse desde este viernes hasta el martes, de cinco de la tarde hasta la medianoche.

Se realizará en Paraná la Feria de Carnaval este fin de semana largo. La propuesta, organizada por la Municipalidad, será del viernes 13 de febrero al martes 17 de febrero en la Costanera de Paraná, de 17 a 00 hs. Esta edición contará con la participación de 180 emprendedores, artesanos y gastronómicos.

La Feria, parte de la agenda de Verano de la Municipalidad de Paraná, será una buena oportunidad para comprar regalos y recuerdos originales, de diversos precios.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, destacó que “la Feria de Carnaval marca el inicio del calendario anual de ferias itinerantes que se desarrollan en la Costanera de Paraná, siendo parte de la activa política de promoción de la comercialización que desarrolla la gestión de la intendenta Rosario Romero”.

Bustamente agregó: “El evento, en su edición 2026, tendrá 180 emprendimientos locales e invitados, que podrán ser recorridos por los y las paranaenses, excursionistas y turistas hasta el día martes inclusive”.