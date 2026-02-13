La intendenta acompañó la presentación del plantel de CapiBaras XV

Por primera vez Entre Ríos, Santa Fe y Rosario estarán representados en un mismo equipo en el Súper Rugby Américas. El debut del combinado en el certamen continental será el 21 de febrero ante Peñarol, el último campeón del torneo. La intendenta Rosario Romero, junto al gobernador Rogelio Frigerio, acompañaron la actividad oficial.

Capibaras XV será la única franquicia que haga de local en toda la región Litoral. Jugará en total cuatro partidos en el Hipódromo de Rosario. En pocos días, el sábado 21 de febrero, tendrá su debut en un partido oficial contra Peñarol, el último campeón del torneo.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, subrayó la importancia de esta competencia para la capital entrerriana: “Es una verdadera alegría que hayan podido concretar esta franquicia Capibaras XV, porque fomenta el deporte de alta competencia y nos hace un lugar de destino dentro del Litoral”.

El gobernador Rogelio Frigerio destacó que “es un día histórico, estamos muy contentos, esto es claramente un paso trascendente para el rugby de Entre Ríos, pero tiene lógica porque hace 26 años conformamos la segunda liga más importante del país”.

Carlos Fertonani, CEO de la franquicia, planteó que “las expectativas son las mejores y estamos cumpliendo un sueño junto a un grupo de empresarios. Es uno de los torneos más importantes del interior del país”.

“Es una realidad que necesitábamos tenerla, el año pasado se nos escapó y hace cuatro años terminaron las franquicias. El Litoral ha estado pronto para tomarlo”, remarcó uno de los socios de la franquicia, Gabriel Bourdín.

El combinado tuvo el sábado su primer partido amistoso, que terminó en un empate 57 a 57 contra Yacaré XV en la provincia de Corrientes. Luego, recibirá a Cobras y Yacaré en Santa Fe; a Selknam en Paraná, con amplia mayoría de los Cóndores que tienen en el horizonte a Wallabies y All Blacks.

Participaron de la actividad el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli; la concejal Luisina Minni; el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), Martín Cipriani; el presidente de la Unión de Rugby de Rosario, Martín Vergara y el presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Enrique Patrizi; el creador y dueño de Casa Mesopotamia y Herederos Gin, Tomás Jaime; presidentes de clubes locales y autoridades del rugby de la región y el país.