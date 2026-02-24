La Feria Vuelta a Clases se extenderá durante esta semana

La propuesta de la Municipalidad junto a emprendedores locales estará en los barrios Vicoer, Bajada Grande y plaza Carbó, de 8 a 12:30 hs. Los vecinos podrán adquirir kits para nivel primario y secundario, mochilas, calzados e indumentaria escolar.

Ante la gran demanda de los vecinos “se definió llegar a otros barrios de la ciudad con la Feria Vuelta a clases, en víspera del inicio del ciclo lectivo”, contó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

El martes estará en la comisión vecinal VICOER (Costanera Oeste y Casiano Calderón); el miércoles en Bajada Grande (calle Estrada al lado del hospital Gerardo Domagk); y el jueves en Plaza Carbó (México entre Santa Fe y Córdoba).

Bustamante señaló que “esta tercera edición de la propuesta de impulso a la comercialización de la gestión de la intendenta Rosario Romero genera trabajo para emprendedores, productores, comercios locales y cooperativas textiles que ofrecen productos de calidad a precios populares”.

“Los vecinos podrán encontrar kits para nivel primario y secundario. “Estos kits son un aporte que realizan dos comercios importantes de la ciudad, que lo vienen haciendo desde la primera edición, para acompañar esta política pública. Además de útiles, hay mochilas, cartucheras, zapatillas e indumentaria producida por cooperativas textiles de la ciudad”, comentó el funcionario.

Kits escolares

Primaria: $13.000

– Lápiz color largos x12 un.

– Lápiz goma

– Regla 20cm.

– Tijera 13cm.

– Cuaderno T/dura 42 hj amarillo.

– Canopla 1 cierre

– Etiquetas adh, plancha 6 unid.

– Marcadores blister x 10 colores.

– Adhesivo sintético 30gr.

– Sacapuntas

– Repuesto P/ dibujo B.

– Papel glace metal x 10.

– Pincel Nº 8

– Lápiz grafito.

Secundaria/superior: $19.000

– Bolígrafo negro

– Bolígrafo rojo

– Set geometría 20 cm, 3 piezas.

– Carpeta A3

– Lápiz goma

– Lápices color largo x 12 uni.

– Repuesto América rayado 96 hojas.

– Sacapuntas

– Adhesivo 30 gr.

– Marcadores Blister x 10 colores.

– Separadores cartu/colores.

– Cuaderno A4 C/ espiral 42 hojas.

– Microfibra fucsia.

– Marcadores Blister x 10 colores.

– Bolígrafo azul

– Lápiz intro.