Paritaria docente: según el gobierno “la conducción sindical cerró el diálogo”

El Presidente del CGE dijo que hubo una «actitud proactiva» pero que los gremios rechazaron y «cortaron el canal de diálogo»

Tras la reunión mantenida en la Secretaría de Trabajo en el marco de las paritarias docentes, el gobierno de Entre Ríos emitió un comunicado afirmando que “la conducción sindical cerró el diálogo”. En el primer encuentro, la Casa Gris hizo una oferta que fue rechazada por los gremios, que la consideraron insuficiente.

“Se corta el canal de diálogo y la situación es compleja, porque el dinero no alcanza. Es algo que sucede en todo el país y en Entre Ríos no estamos exentos”, indicó el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. Y agregó: “Somos conscientes de la realidad de la provincia, los recursos coparticipables vienen en caída y esto lleva a ser responsables en la adminsitración de recursos. Siempre hemos dicho que no vamos a comprometer lo que no se puede pagar”.

Sobre la actitud de los gremios, el funcionario resaltó: “El Gobierno llegó a esta instancia con buena fe, con voluntad de diálogo y con una propuesta concreta sobre la mesa. Declararse en estado de beligerancia en el mismo momento en que se abre la negociación no contribuye a generar el clima necesario para seguir avanzando, sobre todo cuando estamos a días del inicio de clases y lo que la sociedad espera es responsabilidad y compromiso”.