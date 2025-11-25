Más de 33.000 vehículos cruzaron por el Túnel Subfluvial durante el fin de semana largo

El túnel “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” registró un importante flujo vehicular. Según confirmaron desde el puesto de control vial, más del 80% de los ingresos fueron de Santa Fe y Córdoba. Hubo controles y algunas infracciones.
Durante el fin de semana largo, el tránsito vehicular a través del Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” mostró un movimiento superior al habitual. La subjefa del puesto de control vial, Florencia Cabrera, informó que “hubo mucho movimiento” y se registraron aproximadamente 33.000 ingresos y 27.000 egresos de vehículos, una cifra notablemente mayor a la de un fin de semana común.
Cabrera destacó que la mayoría de los visitantes eligieron Entre Ríos como destino turístico. Señaló que el 80% de los vehículos provenían de Santa Fe y Córdoba, con turistas que llegaron para recorrer la provincia o quedarse en Paraná.
Según indicó, muchos viajeros comentaron que se dirigían a centros termales como La Paz y Federación, mientras que otros eligieron Victoria y Santa Elena. También se observó un importante flujo hacia Corrientes, utilizando el paso por Paraná como conexión hacia el norte del país.
La subjefa remarcó que, en su mayoría, quienes atravesaron el túnel “vienen bien preparados, saben qué deben llevar y cómo evitar infracciones”, lo que permitió un tránsito fluido durante todo el fin de semana.