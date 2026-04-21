Murió Luis Puenzo, director de “La historia oficial”

A lo largo de su extensa carrera también realizó filmes emblemáticos como “La peste”, “Wakolda” e “Infancias clandestinas”. Presidió el INCAA entre 2019 y 2022.

El cineasta Luis Puenzo, director de la “La historia oficial” -la primera película argentina que ganó un premio Oscar, murió en las últimas horas a los 80 años. La noticia fue confirmada por el entorno del cineasta, quien en los últimos años se había alejado de la escena pública por problemas de salud.

Puenzo, también guionista y productor, dirigió La Historia Oficial, película de 1985 ganadora del Oscar a la Mejor película extranjera. El filme, protagonizado por Norma Aleandro y Héctor Alterio, habla sobre los desaparecidos de la última dictadura militar, la apropiación de los niños nacidos en cautiverio en aquellos años y la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperarlos.

La película también obtuvo de numerosos premios internacionales: en Cannes, el Globo de Oro.

Había presidido el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) entre 2019 y abril de 2022.