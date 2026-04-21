Sorpresiva medida de fuerza de colectivos de media y larga distancia

La medida generó demoras, incertidumbre y numerosas quejas entre usuarios que tenían previsto viajar por trabajo, estudios, trámites personales o turnos médicos.

Los pasajeros que llegaron en la madrugada y primeras horas de este martes a la terminal de Paraná se encontraron con una situación inesperada: no partieron colectivos programados hacia distintos destinos de Entre Ríos y del resto del país, en el marco de una retención de servicio que afectó la operatoria habitual.

La medida generó demoras, incertidumbre y numerosas quejas entre usuarios que tenían previsto viajar por trabajo, estudios, trámites personales o turnos médicos.

La decisión obedeció a una directiva transmitida a los choferes por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que dispuso no prestar tareas en señal de solidaridad con trabajadores que quedaron sin empleo tras la reciente licitación del servicio urbano en la ciudad.

Sin partidas y sin precisiones

Durante varias horas, ninguna de las unidades previstas para las primeras salidas pudo iniciar recorrido desde la terminal de Paraná, lo que provocó largas esperas entre los pasajeros.

De acuerdo con testimonios de usuarios, desde las boleterías se informó que no existía una hora confirmada para la normalización del servicio.

La falta de certezas incrementó el malestar, especialmente entre quienes necesitaban trasladarse con urgencia a otras ciudades o cumplir compromisos pautados desde temprano.

Quejas por la falta de aviso

Varios pasajeros expresaron su descontento por no haber recibido una comunicación previa sobre la retención de tareas en la terminal de Paraná.

Indicaron que muchas personas se enteraron del conflicto al llegar al lugar, cuando ya no tenían alternativas inmediatas para reorganizar viajes o buscar otro medio de transporte.

Entre los reclamos más repetidos aparecieron inconvenientes para asistir al trabajo, rendir exámenes, asistir a consultas médicas o cumplir conexiones con otros servicios.

Hasta las primeras horas de la mañana no había confirmación oficial sobre cuándo se restablecerían las partidas desde la terminal de Paraná.