Paraná: El Municipio acordó con vecinalistas cambios en los recorridos de colectivos

La Municipalidad de Paraná y la Asamblea Vecinalista Ciudadana consensuaron modificaciones en nueve líneas del transporte urbano para mejorar recorridos y paradas, para optimizar el servicio antes del inicio del ciclo lectivo. Se implementan este viernes.

Cambios en recorridos del transporte urbano fueron acordados entre la Municipalidad de Paraná y la Asamblea Vecinalista Ciudadana, en el marco de una serie de reuniones destinadas a mejorar la prestación del servicio en distintos barrios de la capital entrerriana. Las modificaciones alcanzaron a nueve líneas de colectivos y comenzaron a implementarse antes del inicio de clases.

El titular de la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano municipal, Kevin Bolzán, explicó que las variaciones en las trazas fueron producto de un trabajo consensuado con representantes vecinales, tras detectar falencias en algunos recorridos y paradas.

Según indicó el funcionario, los reclamos apuntaban principalmente a trayectos que dejaban fuera a escuelas y puntos estratégicos de la ciudad, como el Hospital San Roque y la Terminal de Ómnibus, lo que generaba complicaciones para estudiantes y trabajadores.

Trabajo conjunto y consenso previo

Bolzán señaló que mantuvieron diversas reuniones con la Asamblea Ciudadana, en las que presentaron los cambios acordados semanas atrás. “Estuvimos reunidos con la Asamblea Ciudadana, comentándoles nuevamente las modificaciones de las trazas de colectivos que habíamos hablado y habíamos consensuado con ellos las semanas anteriores”, relató.

Asimismo, sostuvo que tras exponer los nuevos recorridos, los vecinalistas manifestaron su conformidad. “Les mostramos cómo quedaron y se mostraron muy conformes con estas modificaciones que hemos hecho”, afirmó.

Los cambios

El funcionario detalló que entre cinco líneas sufrieron cambios significativos, mientras que otras permanecieron sin alteraciones. Además, adelantó que continuarán realizando ajustes vinculados a paradas, demarcaciones y otros planteos que fueron surgiendo.

Las líneas que tendrán modificaciones en su recorrido serán las siguientes: A, B, C (ramal 300 Viviendas – Centro) (ramal Parque Industrial-Centro), D, F, L (500 Viviendas – Don Bosco) (Los Berros- Don Bosco), M y P. En tanto, mantendrán su recorrido las líneas E, H y G.

Implementación antes del inicio de clases

Bolzán confirmó que la intención del Municipio fue implementar los cambios antes del comienzo del ciclo lectivo. “Esperamos que este viernes lo podamos empezar a implementar como acordamos. Es decir, antes del 2 de marzo, que es el inicio de clases. Es decir, este viernes quedaría firme el cambio”, afirmó.

Desde la Asamblea Ciudadana Vecinalista también valoraron el proceso de diálogo. Alicia Glausser recordó que el 7 de diciembre comenzó a operar la nueva empresa prestataria del servicio y señaló que, si bien destacaron la calidad de las unidades, detectaron inconvenientes en recorridos y frecuencias.

“Nosotros estamos contentos por las unidades y por todo lo relativo a las comodidades que disponen, pero después vimos que había falencias en cuanto a recorrido y a frecuencias y que realmente no reunía las condiciones de llegar a los barrios que tenía que llegar”, expresó.

La vecinalista agregó que mantuvieron al menos dos o tres encuentros con la Secretaría, donde se analizaron las problemáticas y se adoptaron medidas correctivas. “Hay una expectativa muy grande en los cambios; ya vienen las clases y para marzo ya deberíamos tener un poco arreglada esa situación”, señaló.

Finalmente, destacó la voluntad de diálogo del Municipio. “Nos han atendido, escuchan y cambian. En la medida que vamos solicitándoles algunas cosas, ya se han arreglado y otras esperamos que se arreglen”, concluyó.