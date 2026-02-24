Paritaria: Agmer rechazó la oferta del gobierno

El sindicato docente consideró insuficiente la oferta de la Casa Gris y emplazó al gobierno a realizar una nueva propuesta.

En un congreso realizado en Paraná minutos después de la primera reunión paritaria en la Secretaría de Trabajo, un congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer- resolvió rechazar la oferta salarial realizada por el gobierno y declararse en “beligerancia”.

La resolución había sido adelantada en la cartera laboral por el secretario General, Abel Antivero, que había sostenido que lo ofertado “no responde a nuestros criterios de condición de salario y lo rechazamos por los montos bajos”. Asimismo, explicó que la declaración de “beligerancia” implica que ahora la Casa Gris tiene cinco días para presentar una nueva propuesta.