Paraná: fin de semana largo de Carnaval con propuestas para toda la familia

La Municipalidad invita a disfrutar de una agenda de actividades culturales, recreativas y turísticas en distintos puntos de la ciudad. La propuesta combina festejos populares, ferias, recorridos guiados, música en vivo, experiencias gastronómicas, actividades al aire libre y espacios pensados para todas las edades.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran los Carnavales Oficiales en calle Maciá, una de las expresiones tradicionales de la ciudad, junto con la Feria de Carnaval en la Plaza de las Colectividades, que ofrecerá un punto de encuentro con emprendedores, artesanías y propuestas gastronómicas.