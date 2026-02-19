Revelaron la identidad del joven hallado muerto dentro de un auto en Paraná

Fue localizado dentro del auto, en creciente estado de descomposición. Se pudo conocer quien era y de donde era oriundo.

Un cadáver fue hallado este jueves en Paraná, dentro de un vehículo. Los restos fueron localizados dentro de un Renault 12 en estado de abandono, en un avanzado estado de descomposición.

En los últimos minutos, este medio pudo confirmar la identidad del fallecido. Fuentes policiales indicaron que se trata de Andrés Martínez, de 32 años y oriundo del barrio Anacleto Medina.

La Policía trabaja en la zona. El cuerpo fue retirado del vehículo y será analizado por el médico forense, a los efectos de constatar la causa del deceso. El fiscal de turno tomó intervención y ordenó las pericias de rigor.

