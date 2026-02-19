Encontraron el cuerpo de Patricia Mena: sigue la búsqueda de Chiara

Los restos fueron divisados a pocos metros de donde desaparecieron la mujer y la pequeña. Trabajan en el lugar

Un cuerpo fue localizado en el Arroyo Colorado de Paraná. Los restos fueron divisados en la zona de Altman y Amaro Villanueva, sobre la parte de atrás de la vivienda que se desmoronó y ocasionó la desaparición de Patricia Mena, de 32 años y su hija Chiara, de 10 años.

El hallazgo fue a unos 400 metros de donde se ocasionó la tragedia, esta mañana a primera hora cuando el temporal produjo que la vivienda donde vivía la mujer con la pequeña cediera ante un desbarrancamiento y cayera al Arroyo.

En el lugar trabaja personal policial y se aguarda la presencia de la Morgue Judicial, a los efectos de que se trasladen los restos, que ya se confirmó qu eson de Patricia.

Desde ahora, el operativo se centrará en la búsqueda de quien permanece desaparecida.