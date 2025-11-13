Robó un tender con ropa de un edificio y terminó detenido

Un joven fue identificado después de haber tomado prendas de vestir y un tender en un complejo habitacional. Ocurrió en Concepción del Uruguay.

Un joven de 23 años fue demorado durante la madrugada de este jueves, luego de haber sustraído prendas de vestir y un tender de ropa de un departamento ubicado en un complejo habitacional. El procedimiento se desarrolló alrededor de las 04:00 en Concepción del Uruguay, cuando personal de Investigaciones solicitó apoyo en el Barrio 153 Viviendas al tener retenido a un joven con varios elementos en su poder.

Según informaron fuentes policiales, el individuo se encontraba en situación de calle. Al ser consultado por los uniformados, explicó que había tomado un conjunto de prendas y un tender de una vivienda ubicada en el Barrio 144 Viviendas, distante a pocas cuadras del lugar donde finalmente fue demorado.

Identificación y secuestro de elementos

Los efectivos intentaron localizar a la propietaria del departamento afectado, pero vecinos del lugar indicaron que la mujer no se encontraba en el domicilio al momento del operativo. Pese a ello, se procedió a constatar los elementos sustraídos y a preservar las prendas de vestir y el tender como parte del procedimiento.

La fiscal auxiliar en turno, Dra. Denise Caraballo, dispuso que el joven fuese trasladado a la Sección Antecedentes para su correcta identificación, a fin de avanzar con el trámite judicial correspondiente.

Quedó supeditado a la causa

Una vez cumplidas las diligencias, la Fiscalía ordenó que el individuo recuperara su libertad, aunque quedó supeditado a la causa iniciada por el delito de Hurto. En tanto, los elementos recuperados fueron secuestrados y permanecen a disposición del Ministerio Público Fiscal.