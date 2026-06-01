Comienza la inscripción de proyectos para la Feria de Educación 2026

La inscripción para la Instancia Escolar virtual de la Feria de Educación 2026 estará habilitada del 1 al 19 de junio inclusive.

El trámite deberá ser realizado exclusivamente por el docente asesor de cada proyecto, mediante el formulario disponible en el micrositio oficial de Ferias de Educación.

Con más de 30 años de trayectoria en Entre Ríos, las Ferias de Educación -declaradas de interés educativo y con reconocimiento de puntaje docente- se consolidan como una política educativa fundamental para promover la planificación pedagógica y visibilizar las experiencias de enseñanza y aprendizaje desarrolladas en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

La presentación del proyecto deberá realizarse en un único archivo en formato PDF, que incluya la correspondiente carátula y la siguiente documentación: Informe de Trabajo;

Carpeta de Campo; Registro Pedagógico y Enlace al video de registro.

Toda la documentación o material audiovisual incorporado deberá contar con permisos de acceso público para su correcta visualización.

Además, al momento de la inscripción será necesario consignar el eje, el foco principal, los focos complementarios y el eje transversal del proyecto, de acuerdo con el enfoque STEAM y lo establecido en el Documento Técnico Administrativo aprobado por la Resolución Nº 1103/25 CGE. También deberán incorporarse los datos institucionales correspondientes -CUE, localidad y departamento-, el listado de estudiantes participantes y la información de contacto del equipo asesor.

Cabe destacar que los proyectos podrán encontrarse en diferentes etapas de desarrollo al momento de su inscripción, incluyendo propuestas aún en proceso de construcción.

La inscripción estará disponible en el Micrositio de Feria de Educación 2026:

https://cge.entrerios.gov.ar/ferias-de-educacion-2026/

Los formularios estarán organizados por cada nivel educativo.