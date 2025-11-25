Se conocieron los recorridos de colectivos urbanos a partir del 7 de diciembre

Se trata de 11 líneas que cubren la ciudad de manera completa, cuatro de ellas tienen ramales con variantes de cabeceras en los circuitos. Tres son recorridos nuevos, mientras que las restantes brindarán recorridos similares a las líneas anteriores. Las trazas fueron acordadas hasta marzo y quedan abiertas a ajustes en pos de mejorar el servicio.

Respecto a la frecuencia, habrá previsibilidad y mejoras con el nuevo servicio. Se pondrá a disposición una nueva app y una página web exclusiva para consultar la información del servicio en tiempo real, ya que la aplicación funcionará con la información de los GPS de las unidades.

Sobre la tarifa, se mantendrán los valores actuales.

En cuanto a las paradas, se anticipa que habrá una optimización en virtud de mejorar el tiempo en que las unidades recorren los circuitos y que el detalle se dará a conocer una vez que esté operativa la aplicación y la web diseñada exclusivamente para consultas del sistema en tiempo real.

