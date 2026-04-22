Se lanzó UniPase: la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios de Paraná

Este miércoles, la Municipalidad a través del programa Marca Paraná en conjunto con el área de Producción presentaron oficialmente UniPase, la nueva tarjeta de beneficios exclusiva para estudiantes universitarios de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por Marca Paraná a través de la Mesa Interuniversitaria, en articulación con el Consejo Asesor de Marca Paraná, en el marco del proyecto Paraná Ciudad Universitaria, una política estratégica que busca consolidar a la ciudad como un polo educativo regional y fortalecer el vínculo entre la comunidad universitaria y el desarrollo local.

“A partir de esta idea de Estado facilitador, Unipase vincula al sector público, al sector privado y a la universidad con una idea muy simple que tiene que ver con acercar distintos beneficios de parte de los comercios locales a los estudiantes universitarios. Destacamos que este programa también implica un esfuerzo importante de los 80 comercios adheridos, y ante un contexto de dificultades, por eso los comerciantes ven esta iniciativa como una posibilidad de motorizar el consumo”, destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

“La iniciativa es en el marco del proyecto de largo plazo que es hacia una Paraná Ciudad Universitaria, una definición del Consejo Asesor de Marca Paraná, donde todas las instituciones que lo componen, en conjunto con el Estado Municipal, definen trabajar para posicionar a nuestra ciudad como una ciudad universitaria. La ciudad tiene sedes de cuatro universidades nacionales, más un montón de propuestas de institutos privados y de formación de tercer nivel de alta calidad y una oferta muy amplia de carreras donde conviven más de 60.000 estudiantes universitarios”, manifestó la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt.

En este sentido, la Mesa Interuniversitaria cumple un rol central en la construcción de políticas compartidas entre las instituciones académicas, mientras que el Consejo Asesor de Marca Paraná aporta una mirada estratégica y multisectorial que fortalece la implementación de iniciativas como UniPase.

UniPase es una credencial gratuita y digital que permite acceder a descuentos, promociones y beneficios en más de 80 comercios y servicios adheridos, abarcando rubros como gastronomía, indumentaria, librerías, transporte, cultura, tecnología, salud y bienestar.

La iniciativa está dirigida a los más de 60.000 estudiantes que eligen la ciudad para formarse, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, promover el arraigo y generar mayores oportunidades de acceso a bienes y servicios. Al mismo tiempo, impulsa una red de articulación entre el sector público, las universidades y el entramado comercial, dinamizando la economía local y fortaleciendo el vínculo entre los estudiantes y la vida cotidiana de Paraná.

Una herramienta concreta para la comunidad universitaria

La tarjeta está integrada a la plataforma MiParaná, lo que permite una gestión ágil y accesible. Cada estudiante puede contar con su credencial digital personalizada y utilizarla directamente en los comercios adheridos.

Desde hoy, UniPase ya se encuentra disponible y puede obtenerse a través de la aplicación o la web de MiParaná, ingresando a la sección Estudiantes > Mis beneficios.

Para más información sobre el proyecto Paraná Ciudad Universitaria, el listado completo de comercios y beneficios, y otra información relevante, se puede visitar: http://marcaciudad.parana.gob.ar/pag/parana-ciudad-universitaria

UniPase no solo representa un beneficio económico, sino también una forma de fortalecer el sentido de pertenencia, promoviendo una ciudad más inclusiva, cercana y pensada para quienes la habitan y la eligen todos los días.

Cómo obtener UniPase

Para acceder, es necesario:

Ser estudiante universitario en Paraná

Contar con una cuenta en MiParaná

Ingresar a la plataforma y acceder a la sección Estudiantes > Mis beneficios

Completar el formulario y esperar validación

El procedimiento es más ágil para quienes ya cuentan con el beneficio SUBE estudiantil. En tanto, quienes no lo tengan deberán cargar su certificado de alumno regular y esperar la validación correspondiente.

En los próximos días se continuará difundiendo el listado completo de comercios adheridos y los beneficios disponibles.

Con UniPase, Paraná sigue consolidándose como una ciudad que acompaña, integra y genera oportunidades para su comunidad universitaria.