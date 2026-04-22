Enersa lleva su Oficina Móvil a Puerto Sánchez, en Paraná

Desde Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) se informó que la atención se realizará este viernes 24, entre las 9 y las 11, en el playón de estacionamiento de calle Pescador del Paraná. La herramienta facilita el acceso a la información y a los trámites vinculados con el servicio eléctrico.

Durante la jornada, personal técnico y comercial brindará asesoramiento, atenderá consultas y realizará gestiones vinculadas al servicio. Además, se ofrecerá orientación sobre la suscripción a la factura digital y el esquema de subsidios vigente, destacando la importancia de mantener actualizados los datos para una correcta segmentación tarifaria.

Asimismo, se compartirán herramientas para comprender la factura, conocer el impacto del consumo en el monto final y fomentar un uso más eficiente de la energía en los hogares.

La Oficina Móvil también promueve la factura digital como una alternativa práctica y sustentable, además de fortalecer el vínculo con los usuarios mediante la atención directa en cada barrio.

El cronograma continuará en los próximos días con nuevos operativos en la capital provincial:

El jueves 30 de abril, la Oficina Móvil de Enersa estará en barrio Paraná V, de 10 a 12, en el playón ubicado en Almirante Thomas Cochrane, entre Intendente Olleros y De Fontes.

En tanto, el viernes 8 de mayo la atención se trasladará a barrio Paraná XIV, también de 10 a 12, en el playón ubicado en la intersección de Chacho Peñaloza y Juan Manuel de Rosas.