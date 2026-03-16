Semana de paro total en las universidades nacionales

Reclaman una actualización presupuestaria urgente y mejoras salariales ante la crisis financiera que atraviesa el sector educativo.

Las 60 universidades nacionales de todo el país se verán afectadas esta semana por una medida de fuerza de alcance total. Tras las sucesivas advertencias de los gremios sobre la crítica situación financiera de las instituciones, los sindicatos docentes y no docentes ratificaron un plan de lucha que paralizará el dictado de clases y las tareas administrativas durante cinco días consecutivos.

La medida principal fue impulsada por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), que anunció un paro total por cinco días en reclamo de financiamiento. Según explicaron desde el gremio, la falta de actualización de las partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional impide garantizar el normal funcionamiento de las cátedras y los servicios básicos de las facultades.

«Peligra el inicio del cuatrimestre», advirtieron los referentes del sector, subrayando que la brecha entre la inflación y los recursos asignados es insostenible.

A esta protesta se sumaron formalmente los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Al plegarse a la semana de paro, la actividad en las unidades académicas será nula, afectando no solo las aulas, sino también el funcionamiento de los comedores, bibliotecas y oficinas de atención al alumnado.

El conflicto se enmarca en un escenario de incertidumbre donde la comunidad universitaria exige una recomposición salarial inmediata y un refuerzo del presupuesto para gastos de funcionamiento.

De no obtener respuestas favorables por parte de las autoridades nacionales, los gremios no descartan profundizar las medidas de fuerza en las próximas semanas, lo que podría derivar en un ciclo lectivo marcado por la intermitencia.