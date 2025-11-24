Últimos días para adherir al plan de Facilidades de Pago de ATER

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda que durante el mes en curso rige la tercera y última etapa del plan Especial de Facilidades de Pago 2025. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno provincial para aliviar y acompañar a las y los contribuyentes, finalizará indefectiblemente el 30 de noviembre de 2025.

Se insta a las y los contribuyentes a no demorar su adhesión y aprovechar los últimos días para regularizar su situación tributaria con importantes beneficios. El régimen especial ofrece la oportunidad excepcional de poner al día las obligaciones adeudadas de todos los tributos provinciales, cuyos vencimientos hubieran operado hasta el 30 de junio de 2025.

Beneficios

Si el o la contribuyente se acoge en esta última etapa (Etapa 3, del 1 al 30 de noviembre) , podrá acceder a las siguientes opciones de pago y condonaciones en deudas generales:

Pago al contado: 60 por ciento de condonación de multas y 60 por ciento de intereses.

3 Cuotas: 40 por ciento de condonación en multas y 50 por ciento en intereses. Requiere un anticipo del 20 por ciento y una cuota mínima de 200.000 pesos.

5 Cuotas: 20 por ciento de condonación en multas y 30 por ciento en intereses. Requiere un anticipo del 25 por ciento y una cuota mínima de 250.000 pesos.

Desde ATER indicaron que «si bien los mayores beneficios se aplicaron en las primeras etapas, los porcentajes de condonación de multas e intereses en noviembre siguen siendo muy ventajosos. Es fundamental no esperar a último momento para aprovechar estas condiciones especiales».

Requisitos y modalidad de adhesión

Para acceder a los beneficios del plan se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar adheridos a la Boleta Digital.

Haber cancelado las obligaciones con vencimiento posterior al 30 de junio de 2025, correspondiente a los imponibles que pretenden regularizar.

La modalidad general obligatoria de acogimiento es vía web, ingresando con Clave Fiscal a través del sitio oficial de ARCA, en la sección «Servicios de ATER».

Contacto

Teléfono: 0810-888-2837, de lunes a viernes, de 8 a 13 hs.

Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar.

Sitio web oficial: www.ater.gob.ar, disponible las 24 horas.

Atención presencial: En las oficinas y receptorías de ATER en toda la provincia.