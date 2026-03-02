UPD en Paraná: hubo más de 2.300 estudiantes en el festejo y algunos fueron retirados por sus padres

Según indicó la Policía, los progenitores de los jóvenes que se sentían mal fueron a retirarlos de la zona del Balneario Thompson.

El subjefe departamental de Policía, Juan Pablo Claucich, habló con AHORA que alrededor de 2.300 estudiantes celebraron el UPD (Último Primer Día) en la zona del Balneario Thompson de Paraná bajo un fuerte esquema de seguridad que culminó sin mayores sobresaltos.

Según informó Claucich, no se registraron incidentes de gravedad ni casos de coma alcohólico entre los más de 2.300 jóvenes que se congregaron durante la madrugada, concentrados principalmente en el Balneario Thompson.

La gran mayoría de los estudiantes, aproximadamente 1800, festejó dentro del complejo bailable Arenas, el cual había sido reservado con anticipación por colegios privados. El resto de los jóvenes permaneció en el sector de deportes sobre la arena, frente al local. Para evitar cualquier tipo de riesgo, las fuerzas de seguridad montaron un cordón policial a lo largo de la playa, impidiendo estrictamente el acceso de los adolescentes al río.

En cuanto a la asistencia sanitaria, el balance fue favorable en comparación con años anteriores. Claucich destacó que la venta controlada de bebidas dentro del local y la restricción de ingreso con alcohol al predio ayudaron a mitigar los excesos.

Solo tres o cuatro jóvenes debieron ser retirados por sus padres tras presentar malestares estomacales menores. El único traslado en ambulancia hacia el Hospital San Martín fue el de una estudiante de 18 años que sufrió un episodio de epilepsia, una condición de salud base que no estuvo relacionada con el consumo en el evento.

El dispositivo de prevención había comenzado a la medianoche, monitoreando distintos espacios públicos como la Costanera, el Rosedal, el Monumento a Urquiza y la Plaza Mujeres Entrerrianas. Desde allí, el personal policial fue guiando a los grupos hacia el Thompson para evitar la dispersión por la ciudad.

Finalmente, la desconcentración inició de manera pacífica alrededor de las 05:30 de la mañana. Los estudiantes se retiraron principalmente por la Avenida Ramírez, siempre bajo la supervisión de las fuerzas de seguridad, quienes mantuvieron la guardia en las calles hasta que los adolescentes ingresaron a sus respectivas escuelas o fueron buscados por sus familiares.