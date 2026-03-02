Incendio en una casa de Paraná

El hecho sucedió en la madrugada de este lunes en la zona centro, en calle Pellegrini. Varias dotaciones trabajaron para contener las llamas en una habitación de la vivienda y evitar que se propagara.

Sofocaron un incendio en una casa de la zona del centro de Paraná. Sucedió anoche en calle Pellegrini al 400. Las llamas afectaron por completo una habitación de la planta alta y hubo un amplio despliegue para evitar la propagación.

Según se informó, el hecho se registró tras el llamado de vecinos que alertaron sobre un foco ígneo en una vivienda de la zona. Al arribar, el personal constató que el incendio estaba generalizado en la planta alta y que una habitación había sido tomada en su totalidad por las llamas.De inmediato se desplegó un operativo para sofocar el fuego y evitar que se extendiera hacia casas lindantes. Tras varias horas de intenso trabajo, los bomberos lograron controlar la situación y luego realizaron tareas de enfriamiento y verificación para dejar el lugar en condiciones seguras.

En el procedimiento trabajaron en conjunto Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, personal del 911 y efectivos policiales de la jurisdicción.

Desde el cuerpo activo recordaron la importancia de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y evitar la sobrecarga de enchufes para prevenir este tipo de siniestros.