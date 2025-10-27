Volcó un micro con hinchas de Flamengo que venían al país: hay tres heridos graves

Los «torcedores» estaban viajando a Buenos Aires, para ver la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing

Un ómnibus con hinchas del Flamengo que se trasladaban a la Argentina para el partido de semifinales de Copa Libertadores ante Racing, volcó en la autopista Presidente Dutra, a la altura de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro.

El accidente se produjo en el kilómetros 276, rumbo a São Paulo, y según informan los medios cariocas, 16 tripulantes resultaron con heridas, tres de ellos de gravedad.

Los “torcedores” viajaban rumbo a Buenos Aires para alentar al equipo en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores frente a Racing Club, que se jugará el miércoles a las 21:30 en Avellaneda.