Conflicto médico en Entre Ríos: el Círculo Médico de Paraná autorizó el cobro de un plus a los afiliados de OSER

La entidad gremial consideró «insostenible» el último incremento del 3,5% propuesto por la obra social provincial. Los profesionales podrán cobrar un adicional estimado de $10.000 por consulta para compensar el atraso frente a la inflación.

La tensión entre los profesionales de la salud y la Obra Social de Entre Ríos (OSER) sumó un nuevo capítulo. El Círculo Médico de Paraná habilitó formalmente a sus profesionales asociados a percibir un arancel compensatorio de forma particular a los usuarios de la prepaga estatal. La medida llega tras más de un año de negociaciones estancadas y frente a lo que el sector considera una propuesta de actualización salarial «insuficiente».

El presidente de la institución, Eduardo Vesco, argumentó que la última oferta de OSER consistió en un incremento de apenas el 3,5% para las prácticas médicas. Desde el sector médico recordaron que los honorarios estaban congelados desde abril de 2025, período en el cual la inflación acumulada ya rozó el 36%.

“Después de un año, el incremento sería de apenas 600 pesos, algo imposible de sostener”, sentenció Vesco. Con este nuevo esquema, una consulta básica que OSER paga a $18.000 pasaría a costar $18.620.

¿Cómo se aplicará el nuevo adicional?

A partir de esta autorización, el cobro del plus médico entra en vigencia bajo las siguientes condiciones:

Monto estimado: Si bien no se fijó un valor único ni obligatorio, desde el Círculo Médico calculan que el adicional rondará los $10.000 por consulta .

Aplicación optativa: Cada profesional tendrá la potestad individual de decidir si cobra o no este arancel compensatorio a sus pacientes.

Búsqueda de equidad: El objetivo de la medida es equiparar los ingresos de OSER con los de otras obras sociales y prepagas del mercado, donde las consultas actualmente se facturan entre $25.000 y $28.000.

Garantizan la atención, pero siguen los reclamos

Pese al impacto económico que esto representa para el bolsillo de los afiliados, desde el Círculo Médico confirmaron que la atención y las prestaciones no serán suspendidas ni restringidas. «Decidimos mantener el servicio porque entendemos la situación de los pacientes y porque una consulta totalmente particular tendría un costo mucho más elevado», explicaron las autoridades.

A la par del desfasaje por inflación, la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y el Círculo local volvieron a poner la lupa sobre los descuentos institucionales. Vesco cuestionó que OSER continúe reteniendo un 2% de la facturación de los médicos en concepto de gastos administrativos. Al cruzarse con la inflación y los costos operativos actuales, los profesionales denuncian que el aumento real otorgado termina licuándose hasta un magro 1,5%, profundizando la crisis en el sistema de salud privado de la capital entrerriana.