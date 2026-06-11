Paraná se prepara para «Construir Futuro»: vuelve la gran feria de carreras, oficios y emprendedurismo

La Municipalidad de Paraná lanzó la convocatoria para la tercera edición de este megaevento destinado a estudiantes secundarios. El objetivo es brindar herramientas para el mercado laboral y la elección vocacional. La entrada es libre y gratuita.

Con el propósito de acompañar a los jóvenes en la planificación de su proyecto de vida y la elección de su vocación, la Municipalidad de Paraná —a través de la Dirección de Juventudes— confirmó la llegada de la tercera edición de “Construir Futuro”.

La feria, que reúne toda la oferta académica de nivel superior, formación en oficios y alternativas de capacitación laboral de la región, está dirigida especialmente a estudiantes secundarios de la capital entrerriana y de localidades vecinas.

🗓️ Cuándo y dónde: días y horarios por turnos

El evento tendrá lugar en las instalaciones de la Sala Mayo y estará dividido según el turno escolar para facilitar la asistencia de los colegios:

Martes 30 de junio (Turno Mañana): De 8:00 a 13:00 hs.

Miércoles 1 de julio (Turno Tarde): De 13:00 a 18:00 hs.

La participación no tiene costo, pero requiere de una inscripción previa, la cual se puede gestionar de manera grupal (a través de un docente responsable) o de forma individual por parte de los alumnos interesados.

¿Qué propuestas vas a encontrar en esta edición?

La edición 2026 de «Construir Futuro» mantendrá su dinámica participativa y sumará espacios de interacción directa:

Orientación completa: Stands de carreras universitarias, terciarias y cursos de formación profesional.

Actividades prácticas: Clases abiertas en vivo, talleres educativos interactivos y muestras dinámicas.

Charlas mano a mano: Se realizarán mesas de entrevistas grupales con profesionales de distintos rubros, un espacio muy exitoso el año pasado que permite a los chicos conocer la realidad, desafíos y trayectorias del mundo laboral en primera persona.

¿Cómo anotarse? El formulario de registro ya se encuentra habilitado en los canales oficiales del municipio. Se recomienda a las instituciones educativas reservar su lugar con anticipación para coordinar la visita de las delegaciones.

LINK PARA ANOTARSE (click aquí)