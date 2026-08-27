Aduana Paraná notificó a personas por presuntas infracciones y los montos superan los $10 millones

La Aduana Paraná notificó a imputados en distintos sumarios y les otorgó diez días hábiles para presentar sus defensas. Los montos mínimos consignados llegan a $10,1 millones.

La Aduana Paraná notificó a personas imputadas en distintos sumarios por presuntas infracciones al artículo 987 del Código Aduanero y les otorgó diez días hábiles para presentar sus defensas. Los avisos publicados en el Boletín Oficial no detallaron qué mercadería originó los procedimientos ni las circunstancias de cada caso.

La publicación no significa que esas multas hayan sido aplicadas de manera definitiva. Aduana resolvió correr vista de los sumarios y otorgó a los involucrados un plazo de diez días hábiles para presentarse y ejercer su defensa ante la dependencia ubicada en Puerto Nuevo.

Todos los casos incluidos en uno de los avisos corresponden a actuaciones por la infracción contemplada en el artículo 987 del Código Aduanero. El texto oficial identifica a los imputados, los números de sumario y resolución y el monto mínimo de la multa atribuido en cada procedimiento.

Montos que superan los $10 millones

Los valores más elevados corresponden al sumario 45-2026/3, donde figuran dos imputados y se consigna para cada uno un monto de $10.168.609,68.

En el sumario 46-2026/1, en tanto, aparecen seis personas y el monto mínimo indicado asciende a $6.469.633,98. Otro expediente incluido en la publicación contempla valores de $5.513.051,23, mientras que en otra actuación se consignaron $2.851.155,48.

El mismo aviso incorporó además un expediente con un monto de $808.608,04. La publicación oficial no especificó en ese documento qué tipo de mercadería originó cada uno de esos procedimientos, por lo que no corresponde atribuir los sumarios a productos determinados a partir de esa información.

Diez días para presentar las defensas

Aduana informó que los involucrados cuentan con diez días hábiles para formular sus defensas ante la División Aduana de Paraná. También explicó el procedimiento previsto para los casos en los que los imputados decidan abandonar la mercadería involucrada a favor del Estado y abonar el monto mínimo correspondiente dentro de ese plazo.

Según el aviso, si se cumplen ambas condiciones se producirá la extinción de la acción penal aduanera y el antecedente no será registrado, conforme a los artículos 931 y 932 del Código Aduanero.

Otro aviso publicado este jueves notificó actuaciones diferentes, también tramitadas ante la Aduana de Paraná. En esos expedientes los montos consignados van desde $202.113,46 hasta $1.015.127,01.

Dos causas continúan en la Justicia Federal

Ese segundo grupo comprende sumarios relacionados con las causas judiciales 8479/2024 y 7149/2024, caratuladas “NN S/INFRACCION LEY 22415”, que se encuentran en trámite ante el Juzgado Federal de Paraná.

En esos casos, Aduana aclaró expresamente que el eventual pago del monto mínimo y abandono de la mercadería puede extinguir la acción infraccional aduanera en los términos informados, pero ello será sin perjuicio de la continuidad de las causas judiciales, en las que se analiza la presunta comisión de delito en concurso real con la infracción aduanera.

Los avisos fueron firmados por el administrador de la División Aduana de Paraná, Juan Agustín Silio, y publicados en la edición de este jueves 27 de agosto del Boletín Oficial.