El martes 1 comienza el pago a la Administración Pública Provincial

El cronograma de haberes correspondiente al mes de septiembre comenzará con el abono de los salarios hasta 990 mil pesos y se extenderá hasta el martes 8 con salarios superiores a 2.390.001 pesos.

El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de septiembre para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

El pago comenzará este martes 1° de septiembre y finalizará el martes 8, distribuyéndose en seis tramos de acuerdo con el monto de los salarios.

Martes 1/09: haberes de hasta 990 mil pesos

Miércoles 2/09: haberes desde 990.001 hasta 1.290.000 pesos

Jueves 3/09: haberes desde 1.290.001 hasta 1.480.000 pesos.

Viernes 4/09: haberes desde 1.480.001 hasta 1.790.000 pesos.

Lunes 7/09: haberes desde 1.790.001 hasta 2.390.000 pesos (se acredita el 5 de septiembre)

Martes 8/09: haberes superiores a 2.390.001 pesos.