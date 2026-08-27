La escudería francesa anunció este jueves la continuidad del argentino para la próxima temporada de Fórmula 1. Colapinto volverá a compartir equipo con Pierre Gasly y consolidará su lugar como piloto titular.

Franco Colapinto fue confirmado como piloto de Alpine para la temporada 2027 de Fórmula 1. La escudería francesa oficializó este jueves la continuidad del argentino y despejó una de las principales incógnitas sobre el futuro de su alineación. El bonaerense volverá a formar dupla con Pierre Gasly.

“Continúa la aventura”, expresó Alpine al comunicar la renovación en sus redes sociales. De esta manera, el equipo apostó por mantener su formación de pilotos para el próximo campeonato, luego de las actuaciones que Colapinto consiguió durante la actual temporada.

La confirmación representó un nuevo capítulo en una historia que comenzó en mayo de 2025, cuando el argentino reemplazó a Jack Doohan y recibió inicialmente la oportunidad de disputar cinco Grandes Premios. Aquella participación limitada terminó convirtiéndose en una continuidad que ya alcanzó 30 carreras con la estructura francesa.

De cinco carreras a consolidarse como titular

Colapinto había llegado a Alpine procedente de Williams mediante un acuerdo de cesión por cinco años. Sin embargo, ese vínculo no garantizaba automáticamente un asiento como titular, por lo que su continuidad debió negociarse nuevamente.

Los detalles económicos y contractuales no fueron informados oficialmente. Las versiones conocidas en el ambiente de la Fórmula 1 indicaron que podría tratarse de un acuerdo bajo la modalidad “1+1”, que garantizaría su participación durante 2027 y contemplaría una opción para extender el vínculo durante 2028.

Gasly, en tanto, ya tenía asegurada su permanencia en Alpine. El piloto francés había extendido en mayo su contrato hasta finales de 2028, por lo que la confirmación del argentino terminó de definir la alineación que tendrá la escudería durante el próximo campeonato.

La continuidad que había anticipado Briatore

La posibilidad de mantener a ambos pilotos había sido anticipada por Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y una de las principales figuras en la conducción deportiva del equipo.

“Si Franco está rindiendo como ahora y la relación con Pierre es como la actual, ¿por qué no? Estamos en un momento para construir el equipo con consistencia. Tenemos varias carreras hasta el final de agosto y antes del parate del verano vamos a decidir”, había señalado Briatore en una entrevista con Beyond The Grid.

Durante las últimas semanas circularon distintas versiones sobre posibles movimientos en el mercado de pilotos de la Fórmula 1. Sin embargo, las confirmaciones de otras escuderías fueron cerrando alternativas y Alpine finalmente decidió sostener su actual dupla.

Los números que respaldaron a Colapinto

El rendimiento deportivo del argentino resultó determinante para asegurar su continuidad. Durante los primeros 12 Grandes Premios de la temporada 2026, Colapinto consiguió sumar puntos en seis competencias.

Su mejor resultado fue un sexto puesto en el Gran Premio de Canadá, que se transformó en la mejor clasificación de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo mundial. Además, sostuvo una importante regularidad durante el campeonato.

El piloto acumuló 29 carreras consecutivas llegando a la bandera a cuadros y alcanzó 623 días sin registrar un abandono. Su último DNF se había producido el 8 de diciembre de 2024, durante el Gran Premio de Abu Dhabi.

Un lugar en la historia de los argentinos en la Fórmula 1

La continuidad de Colapinto también tendrá relevancia para el automovilismo argentino. Al finalizar el campeonato 2026, se convertirá en el primer piloto nacional en completar una temporada de Fórmula 1 desde Gastón Mazzacane, quien lo había conseguido en 2000.

Además, en 2027 será el primer argentino en 46 años en comenzar una segunda temporada completa consecutiva en la categoría. El antecedente corresponde a Carlos Reutemann, quien disputó los campeonatos de 1980 y 1981 antes de iniciar 1982, temporada en la que se retiró luego de las primeras dos carreras.

Colapinto también se ubicó como el tercer argentino con mayor cantidad de vueltas completadas en la historia de la Fórmula 1. Con 2.181 giros, quedó detrás de Reutemann, que registró 6.984, y del quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio, con 3.037.

Monza, escenario especial para el argentino

La renovación tendrá como próximo escenario deportivo a Monza, un circuito estrechamente ligado a la carrera de Colapinto. Allí consiguió importantes resultados antes de desembarcar definitivamente en la Fórmula 1.

El 10 de septiembre de 2022 ganó la carrera Sprint de Fórmula 3 y volvió a imponerse en el mismo escenario el 2 de septiembre de 2023. En ambas oportunidades, el himno argentino acompañó sus triunfos en el tradicional circuito italiano.

También allí comenzó una etapa clave de su recorrido en la máxima categoría. Tras su llegada a la Fórmula 1, Colapinto logró sus primeros puntos en Azerbaiyán y desde entonces continuó consolidándose dentro de la grilla.

El argentino acumula 24 puntos en la Fórmula 1, de los cuales 19 fueron obtenidos durante la temporada 2026. La confirmación de Alpine garantizó que esa historia continuará en 2027, cuando Colapinto volverá a ocupar uno de los 20 lugares más codiciados del automovilismo mundial.