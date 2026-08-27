Concepción del Uruguay: investigan la muerte de un niño de 12 años

El menor fue hallado en su vivienda y trasladado de urgencia por un vecino al Hospital J.J. de Urquiza, pero ingresó sin signos vitales. En el transcurso de la mañana se conocerá el resultado de la autopsia.

La ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra profundamente conmocionada tras el trágico fallecimiento de un niño de apenas 12 años, un hecho que está siendo investigado por las autoridades judiciales y policiales locales para esclarecer las formas y circunstancias del deceso.

El dramático episodio ocurrió durante la noche del miércoles en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Reibel y 12 del Norte. Según la información oficial a la que accedió AHORA, la Policía tomó intervención a las 22:20 horas tras recibir un aviso desde el Hospital J.J. de Urquiza, adonde el menor había ingresado.

De acuerdo al relato brindado a los efectivos policiales por la madre del niño —quien se encontraba en un estado de evidente conmoción—, ella se había retirado de su domicilio a las 18:00 horas para realizar diligencias personales, quedando el menor en la vivienda junto a otro de sus hijos. Al regresar y no localizarlo, comenzó a buscarlo desesperadamente por la propiedad.

Trágicamente, siendo las 21:40 horas, la mujer se dirigió hacia un pasillo angosto en la parte trasera de la casa, donde halló al niño sin respuestas. De inmediato, tras liberarlo de la situación en la que se encontraba, un vecino ofreció su vehículo particular para trasladarlo de suma urgencia hacia el hospital, aunque desde el centro asistencial confirmaron que el menor ingresó sin vida.

A raíz de este doloroso escenario, la Jefatura Departamental Uruguay, a través de la Comisaría Tercera, inició actuaciones de oficio. Por el momento, las líneas de investigación no descartan que el triste desenlace responda a una autodeterminación, aunque se aguardan los pasos legales de rigor.

En el caso tomó intervención el fiscal en turno, el Dr. Eduardo Santos, junto al personal de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias en el lugar del hecho. La Justicia ordenó el traslado del cuerpo y en el transcurso de la mañana se conocerá el resultado de la autopsia, la cual fue programada para las 09:30 horas, con el fin de arrojar luz sobre esta dolorosa pérdida.

Ante una situación de crisis emocional o si una persona atraviesa pensamientos relacionados con quitarse la vida, es importante no dejarla sola y buscar ayuda profesional. En Argentina está disponible las 24 horas la línea nacional gratuita de urgencias en Salud Mental 0800-999-0091, que brinda orientación, contención y, cuando es necesario, articula con los servicios de emergencia locales.

Línea 135, es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas.