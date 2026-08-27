Comedores escolares, nuevos proyectos y reconocimientos en sesión ordinaria

La Cámara de Diputados aprobó una resolución por la que pedirá un informe al Ministerio de Desarrollo Humano sobre el esquema de prestaciones y el valor nutricional de los menús de comedores escolares. También se aprobaron diversas Declaraciones de Interés Legislativo, tomaron estado parlamentario iniciativas del Poder Ejecutivo e ingresaron proyectos venidos en revisión del Senado, entre otros temas de la jornada.

Este miércoles 26 se llevó adelante la décimotercera sesión ordinaria del 147º Período Legislativo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presidida por el diputado Gustavo Hein. Durante el encuentro legislativo ingresaron proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo, vinculados con la donación de bienes y la creación de cargos de agentes penitenciarios. También se incorporaron proyectos de ley venidos en revisión, con media sanción del Senado, referidos a la aceptación de la donación de inmuebles para Feliciano, Aldea Spatzenkutter y General Racedo. Además, se aprobó una Resolución y diversas Declaraciones de Interés.

El cuerpo aprobó un proyecto de resolución por el cual se convoca a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, para informar sobre la situación actual del servicio de comedores escolares en Entre Ríos.

La solicitud está fundamentada en el artículo 116 de la Constitución de Entre Ríos, que establece que cada Cámara de la Legislatura, con la aprobación de un tercio de sus miembros presentes, puede citar a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir informes, fijando además las condiciones en que debe realizarse esa convocatoria.

Proyectos del Poder Ejecutivo

Entre los proyectos del Poder Ejecutivo, adquirió estado parlamentario el expediente que propone autorizar a la Provincia a donar a la Municipalidad de Aranguren, en el departamento Nogoyá, maquinarias y otros bienes de titularidad provincial, girado a la Comisión de Legislación General. En tanto, ingresó un proyecto que establece la creación, en la jurisdicción de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, de 100 cargos de agentes penitenciarios del escalafón Cuerpo General, Personal Seguridad, una iniciativa que será analizada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.

También pasaron a la Comisión de Legislación General tres expedientes. Las iniciativas cuentan con media sanción del Senado y proponen, respectivamente, autorizar a la Provincia a aceptar la donación de una fracción de inmueble en el distrito Feliciano para el funcionamiento del Centro de Atención Primaria de la Salud de la zona rural La Hierra; donar un inmueble a la Comuna de Aldea Spatzenkutter, departamento Diamante, para su sede comunal; y transferir diversos inmuebles a la Comuna de General Racedo.

En la misma línea, se aprobaron sobre tablas distintas Declaraciones de Interés. Por iniciativa del diputado Roque Fleitas, la Cámara declaró de Interés Legislativo la conmemoración del 193º aniversario del izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas por Antonio “Gaucho” Rivero, ocurrido el 26 de agosto de 1833. El diputado Bruno Sarubi promovió la declaración de Interés Legislativo del primer Encuentro Nacional de Pesca Adaptada, en La Paz, Entre Ríos, previsto para el 9 de septiembre en el Parador Garibaldi de Río de la ciudad de La Paz, con el objetivo de poner en valor una propuesta de inclusión a través de la pesca.

Por petición de la diputada María Elena Romero, se declaró de Interés Legislativo el II Congreso Provincial de Mediación, que se realizará el 1º y 2 de octubre de 2026 en Concepción del Uruguay, organizado por la Sección Uruguay del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y el Instituto de Mediación de esa institución. También se aprobó una declaración de Interés Deportivo impulsada por el diputado Enrique Cresto para el Torneo Nacional Fase I de Handball, categoría Mayores, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 en Concordia y reunirá actividad en el Club Capuchinos, el gimnasio de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el gimnasio de la Escuela Nº16 Profesor Gerardo Victorín.

La Cámara también declaró de Interés Legislativo, por iniciativa del diputado Sergio Castrillón, la trayectoria profesional de Arlotti Duval Emir, en reconocimiento a su labor como piloto y preparador de competición y a su aporte histórico al automovilismo y motociclismo de La Paz y de la provincia. Por solicitud del diputado Silvio Gallay, recibió la declaración de Interés Legislativo la primera Jornada Entrerriana de Fibrosis Quística, prevista para el 11 de septiembre en el Hospital De la Baxada “Dra. Teresa Ratto”, de Paraná. Finalmente, por iniciativa de la diputada Carola Laner, se declaró de Interés Legislativo la tercera edición de “No me sueltes la mano”, organizada por la Municipalidad de Concordia y el Departamento de la Tercera Edad, que se desarrollará el 10 de septiembre en el Centro de Convenciones de esa ciudad.

Distinciones a figuras y hechos de la historia entrerriana

Durante el espacio de homenajes, el diputado Carlos Damasco recordó dos acontecimientos de la historia entrerriana. Se refirió al 26 de agosto de 1826, cuando la Legislatura elevó al rango de ciudad a Paraná y Concepción del Uruguay, por impulso del entonces diputado Justo José de Urquiza, durante la gobernación de Vicente Zapata. También evocó el 28 de agosto de 1852, fecha en la que Urquiza, como director provisorio de la Confederación Argentina, decretó la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay para los buques mercantes de todas las naciones.

La diputada Mariana Bentos hizo referencia al Día del Niño celebrado el 16 de agosto y llamó a renovar el compromiso con las infancias.

El diputado Enrique Cresto homenajeó al exconcejal y dirigente político de Concordia Guillermo Satalía Méndez, fallecido el 9 de agosto, y destacó su trayectoria en los ámbitos laboral y social. La diputada Carola Laner también recordó su figura y lo definió como una persona de “carácter fuerte, valores profundos, defensor de su doctrina y comprometido con su ciudad”. Por su parte, el diputado Marcelo López expresó que “era un hombre de convicciones, lo que no le impedía conversar y pasar buenos momentos con quienes compartimos la política”.