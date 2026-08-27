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Intensa granizada afectó a distintas zonas de Entre Ríos

Intensa granizada afectó a distintas zonas de Entre Ríos

Diferentes localidades de los departamentos Victoria, Diamante y Nogoyá se cubrieron de blanco en medio de una repentina tormenta de corto plazo.

Diferentes localidades de los departamentos Victoria, Diamante y Nogoyá se vieron afectados este jueves a la mañana por un intenso temporal que se caracterizó por la caída de granizo en pocos minutos.

Una tormenta de corto plazo llegó sobre la región y generó un fenómeno meteorológico breve. En pocos minutos, las calles y campos se cubrieron de blanco producto del granizo.

Localidades como Victoria, Ramírez, Aranguren, Costa Doll, Hernández, Pajonal y Chilcas, según se pudo saber a partir del reporte de vecinos, sufrieron las consecuencias de la tormenta.

(ahora)

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