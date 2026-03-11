Anticipan el regreso de tormentas severas a Entre Ríos

El pronóstico del tiempo anticipa el regreso de tormentas al centro del país. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos podrían registrar lluvias intensas entre lunes y martes.

El pronóstico del tiempo para el centro de Argentina anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas a comienzos de la próxima semana. Luego de varias semanas en las que las lluvias se concentraron principalmente en el oeste y el norte del país, el escenario comenzará a modificarse y volverán las precipitaciones a la región pampeana, incluyendo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

De acuerdo con especialistas en meteorología, durante los últimos días el comportamiento de las precipitaciones mostró una marcada irregularidad espacial. Mientras algunas provincias registraron abundantes lluvias, otras permanecieron con condiciones mucho más estables y con escasa actividad pluvial.

Esta situación estuvo vinculada a la presencia de un bloqueo atmosférico que se posicionó sobre el Litoral y parte de la provincia de Buenos Aires. Esta configuración generó condiciones de estabilidad persistente que limitaron el desarrollo de precipitaciones en gran parte del centro-este del país.

El bloqueo atmosférico que marcó las últimas semanas

Durante este período dominado por el bloqueo atmosférico, los sistemas de inestabilidad se desplazaron principalmente hacia el oeste y el norte del territorio argentino. Este tipo de patrón meteorológico suele provocar que algunas regiones reciban lluvias reiteradas mientras otras quedan prácticamente al margen de los eventos de precipitación.

En este caso, la circulación de aire húmedo se canalizó hacia el noroeste y el norte del país. Como consecuencia, varias provincias registraron episodios frecuentes de lluvias y tormentas, con acumulados significativos en lapsos relativamente cortos.

Sectores de Tucumán, Salta, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca concentraron algunos de los registros más elevados de precipitaciones durante los últimos días. En cambio, provincias del centro-este como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos experimentaron condiciones mucho más estables.

Qué pasará en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos

Según el pronóstico del tiempo, este escenario comenzará a cambiar gradualmente con el avance de nuevos sistemas frontales sobre el centro del país. Estos frentes irán debilitando el bloqueo atmosférico que dominó la circulación durante varias semanas.

A medida que este sistema pierda intensidad, se favorecerá el ingreso de aire húmedo hacia la región pampeana. Esta situación generará un ambiente más propicio para el desarrollo de nubosidad, lluvias y tormentas en distintas provincias.

En este contexto, el pronóstico del tiempo indica que entre el lunes y el martes podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad sobre Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, algunas de las cuales podrían alcanzar características fuertes o localmente severas, consideró Meteored en su informe.

Atención en el sector productivo

El regreso de las lluvias al centro del país también genera atención en el sector agropecuario. En muchas zonas productivas, los cultivos de verano se encuentran atravesando sus etapas finales de desarrollo, por lo que eventos meteorológicos intensos podrían provocar impactos puntuales.

Las tormentas previstas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y precipitaciones intensas en cortos períodos. Por este motivo, especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico del tiempo durante los próximos días.

En provincias como Entre Ríos, donde la producción agrícola tiene un peso importante en la economía regional, la evolución de estas condiciones meteorológicas será observada con especial atención por productores y técnicos del sector.