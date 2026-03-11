Se realizan mejoras en la ciclovía del Acceso Sur de la ciudad

Las refacciones contemplan un trayecto de seis kilómetros en Avenida de las Américas. Incluye la colocación de separadores viales de caucho reciclable y demarcación horizontal de la ciclovía. Este trabajo tiene como objetivo aumentar la seguridad tanto para ciclistas como para automovilistas.

En la jornada de este miércoles continuaron las tareas de mejoras en la ciclovía del Acceso Sur de la capital provincial, que abarca un recorrido de seis kilómetros con la finalidad de aumentar la seguridad de ciclistas y automovilistas que transiten por Avenida de las Américas.

“Esto tiene mucho que ver con promover la movilidad sostenible en la ciudad y que sea más disfrutable. Sabemos que esta es una ciclovía muy utilizada, que tenía su demarcación pero en este caso los separadores garantizan mayor seguridad para los ciclistas”, expresó el jefe de Gabinete, Santiago Halle, al referirse sobre los trabajos que se realizan en la zona.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que “el objetivo es reemplazar el 100% de los separadores viales. En este caso con material de caucho, que es una tecnología moderna porque es reciclable. Primeramente se hizo la demarcación horizontal con pintura (doble línea amarilla) y sobre la línea se colocaron los separadores, como los que están dispuestos en zona Thompson y prontamente estarán en la Costanera”.

Mientras que el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, resaltó: “Lo que nosotros queremos garantizar en este ordenamiento urbano es la seguridad, tanto del ciclista como del automovilista. Esta demarcación y estos separadores viales lo que hacen es poner una barrera física, que limita un poco los autos y motos donde está lo que es la ciclovía”.

DETALLE DE LAS TAREAS

En un total de 5.760 metros lineales de ciclovía, se están llevando adelante los siguientes trabajos:

-Pintura y señalización: pintura de cordones, colocación de cartelería, pintado de cordón lateral izquierdo, doble línea amarilla y separación de carril.

-Intervenciones en la ciclovía: retiro de pretiles y anclajes viejos; retiro de pintura vieja y despintada producto de la calcinación, colocación de imprimación en la base de pavimento de hormigón, y aplicación de pintura acrílica vial con sistema airless.

-Seguridad vial: perforado, anclado y colocación de separadores viales de caucho reciclado, recambio de separadores para garantizar mayor seguridad, colocación de un total de 1.560 separadores viales.