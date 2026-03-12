Retiran vehículos del playón municipal de Cinco Esquinas para avanzar con la concesión del predio

El operativo busca liberar el espacio para que la empresa concesionaria pueda comenzar con trabajos de remodelación en el predio.

En el lugar se encontraban vehículos retenidos por distintas infracciones de tránsito, muchos de ellos acumulados durante varios años. Entre los rodados había motos, automóviles e incluso un camión de gran porte que permanecía estacionado desde hacía cuatro años.

Se recordará que la gestión de Rosario Romero anunció en diciembre que adjudicó la concesión del inmueble para construir y explotar un local de comidas rápidas con sistema «AutoMac», es decir, la compra de hamburguesas sin necesidad de bajarse del auto.

Operativo de traslado de vehículos

El jefe del área encargada del operativo, Raúl Suárez, explicó a Elonce que la tarea comenzó hace varias semanas y forma parte de una reorganización del depósito municipal. “Desde la secretaría municipal de Movilidad Urbana se nos pidió la tarea de realizar la reubicación de los vehículos, dado que hace mucho tiempo estaban acá. Tenemos motos de hace 10 años, autos de hace dos años y un camión que llevaba cuatro años en el lugar”, detalló.

Según indicó, el traslado se realiza hacia dos puntos diferentes de la ciudad: uno de los destinos es el predio ubicado en estación Parera, frente a Gendarmería Nacional; el otro espacio asignado se encuentra en la intersección de calle Provincias Unidas y avenida Ramírez.

Durante los primeros días del operativo se retiraron automóviles y el camión que permanecía en el lugar. Ahora el trabajo se concentra en la reubicación de motocicletas, las que serán trasladadas a la sede de la Unidad Municipal Nº4 sobre avenida Almafuerte.

“Fueron removidos alrededor de 50 vehículos y todavía tenemos cerca de 80 motos que debemos trasladar”, precisó Suárez.

Para concretar el operativo se utilizaron vehículos municipales y también se solicitó colaboración de organismos provinciales. En el caso del camión, se utilizó un carretón facilitado por Vialidad Provincial.

El funcionario indicó que el plazo para liberar completamente el predio era de pocos días, ya que la empresa concesionaria comenzaría pronto con las obras. “Aparentemente la semana próxima, la empresa empezará con las remodelaciones que tiene que realizar”, explicó al remarcar que el espacio que funcionaba como depósito municipal deberá quedar completamente vacío.

Vehículos retenidos durante años

El operativo permitió visualizar la gran cantidad de vehículos que permanecían retenidos desde hace largo tiempo. En algunos casos se trata de motocicletas que superaban ampliamente los seis meses de permanencia en el lugar.

«En gestiones anteriores, los vehículos abandonados eran compactados luego de ese período. Sin embargo, actualmente esa medida no se está aplicando de manera sistemática», comentó Suárez.

Mientras tanto, el traslado continuará durante los próximos días hasta completar la reubicación de todos los rodados y liberar el predio municipal.