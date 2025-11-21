Artesanos, gastronomía y música: el Paseo Matero es una opción para visitar en el fin de semana XXL

El paseo matero frente a Plaza Le Petit Pisant reune a emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas que preparan un atractivo especial para el fin de semana extra largo en la costanera baja de Paraná.

El montaje del Paseo Matero frente a la Plaza Le Petit Pisant, en plena costanera baja de Paraná, avanzó este viernes con la instalación de carpas, puestos de emprendedores y gastronómicos, además de un espacio destinado a la música en vivo. La propuesta se perfila como uno de los principales atractivos del fin de semana extra largo, con actividades distribuidas hasta el lunes feriado.

Los preparativos incluyeron la colocación de stands gastronómicos, puestos de emprendedores habituales y la instalación de dos grandes carpas destinadas a artesanos de distintas agrupaciones y asociaciones, quienes ya comenzaron a exhibir sus productos para recibir a vecinos y turistas.

Un paseo con opciones para todos

Desde las 10 de la mañana y hasta las 22, los visitantes podrán recorrer una amplia variedad de propuestas: emprendedores locales con productos aromáticos, textiles, objetos decorativos y alimentos regionales; los puestos gastronómicos con opciones para todos los gustos; y los artesanos que ofrecen piezas únicas elaboradas de manera manual, desde mates y trabajos en cuero, hasta plantas exóticas. Además, se dispuso un escenario para espectáculos musicales durante todo el fin de semana largo.

Uno de los emprendedores comentó que en su stand habrá “saumerios, pastillas aromáticas y una variedad de fragancias para todos los gustos”, mientras que artesanas destacaron la presencia de suculentas exóticas, plantas carnívoras, macetas pintadas y otros productos de elaboración local.

La atracción de las plantas carnívoras

En uno de los puestos más visitados durante el recorrido, una feriante explicó la mecánica de las Venus atrapamoscas y otras especies de plantas carnívoras que ofrecerá al público. Lilia Beatriz describió el funcionamiento de las trampas, su cuidado y la variedad de edades disponibles para la venta.

Durante la exhibición, no faltó la referencia a la planta carnívora del personaje Eliseo, interpretado por Guillermo Francella en la serie argentina El Encargado.

“Hay plantas de dos, tres, cuatro y hasta cinco años; y a partir del cuarto año florecen”, detalló. La feriante también mostró especies del tipo droseras, conocidas por retener insectos mediante superficies pegajosas.

Artesanos de toda la región

En otra de las carpas, artesanos de Paraná y de otras localidades comenzaban a acomodar sus productos. “Hay un popurrí de artesanos de todos lados”, señalaron. En los stands se exhiben trabajos en cuero, mates, tejidos, cerámica y objetos de diseño.

Artesanos, gastronomía y música: el Paseo Matero es una opción para visitar en el fin de semana XXL

Los organizadores remarcaron que la feria busca consolidarse como un clásico de la ciudad, invitando al público a disfrutar de una salida al aire libre y apoyar el trabajo de productores locales. “La gente no tiene excusa para no venir; hay de todo para ver y comprar”, resumió uno de los expositores.

Un paseo que crece

Con propuestas culturales, música en vivo y una oferta artesanal cada vez más establecida, el Paseo Matero se perfila como un punto de encuentro para quienes recorran la costanera durante estos cuatro días. Los emprendedores esperan un importante acompañamiento del público y adelantaron que permanecerán abiertos mientras haya movimiento de visitantes.