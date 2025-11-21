Shell aumentó sus combustibles por segunda vez en una semana

La petrolera aplicó un nuevo incremento durante la madrugada del viernes y ya suma cinco subas en noviembre. Elonce relevó los nuevos valores, impulsados por la actualización del impuesto a los combustibles. La nafta super subió 15 pesos el litro.

Durante la madrugada de este viernes, las estaciones de servicio Shell de Paraná volvieron a modificar sus valores, aplicando un incremento que representa la segunda suba en el transcurso de una semana y la quinta en lo que va de noviembre. Según verificó Elonce, la nafta súper aumentó 23 pesos por litro, en un contexto de ajustes consecutivos que vienen impactando en el bolsillo de los automovilistas.

Cinco aumentos en 21 días

La secuencia de incrementos comenzó el 1° de noviembre, siguió el día 8 y tuvo una nueva actualización el 12. El miércoles 19 se aplicó el cuarto aumento del mes, y este viernes 21 se concretó el quinto, reflejando una tendencia sostenida en el sector.

Los nuevos valores en Paraná

A partir de este viernes, los combustibles Shell en la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:

Precios nuevos

Súper: $1.714

V-Power Nafta: $1.984

Evolux: $1.735

V-Power Diésel: $1.982