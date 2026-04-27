Avanzan los trabajos en calle Urquiza: habilitaron media calzada en la intersección con calle La Rioja

La apertura en el sector permite la circulación parcial en la zona. Los trabajos se enmarcan en el programa Calle a Calle, que permite el saneamiento profundo de la trama vial, mejorando la transitabilidad y seguridad.

Las acciones comprenden la intervención de los paquetes estructurales, tareas de fresado y hormigonado del badén. La habilitación parcial representa un avance en la obra, que continúa su desarrollo con el objetivo de mejorar la transitabilidad, garantizando una mayor seguridad tanto para peatones como para conductores.

Cabe recordar que las tareas se vieron afectadas por las condiciones climáticas de los últimos días, lo que generó demoras en los plazos previstos. Se solicita a los vecinos circular con precaución, respetando la señalización en el lugar.