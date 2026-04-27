Este lunes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Gestión Social, informa que este lunes 27 de abril se habilitarán los saldos de las tarjetas sociales. Los fondos estarán disponiblesa partir de las 16.

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se comunicó que la acreditación corresponde a la tarjeta provincial de Riesgo Social, junto con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores. El cronograma de habilitación alcanza a todas y todos los beneficiarios de la provincia que cuentan con esta herramienta de asistencia.