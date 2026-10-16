Bajó el río Uruguay en Concordia y Colón

Defensa Civil informó que el río Uruguay descendió en Concordia y Colón, aunque todavía hay 22 personas evacuadas. En Concepción del Uruguay se mantiene por encima del nivel de alerta, mientras que Paraná y otras localidades registran una tendencia creciente.

El río Uruguay registró una bajante en Concordia y Colón durante este viernes 16 de octubre, mientras que en Paraná y otras localidades entrerrianas los niveles de los ríos continuaron en aumento. Así lo informó la Dirección Provincial de Defensa Civil, que mantiene el monitoreo de la situación hídrica.

En Concordia, el río alcanzó los 10,86 metros y presentó una tendencia descendente, ubicándose por debajo del nivel de alerta de 11 metros. Sin embargo, permanecían evacuadas seis familias, integradas por 12 adultos y 10 niños y adolescentes.

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En Colón, la altura descendió hasta los 6,99 metros, también por debajo del nivel de alerta de 7,10 metros. La localidad no registraba personas evacuadas.

En Concepción del Uruguay, el río Uruguay se mantenía estacionario en 5,56 metros, por encima del nivel de alerta establecido en 5,30 metros. La altura de evacuación en esa ciudad es de 6,30 metros y, según el informe oficial, no había personas evacuadas.

En Gualeguaychú, el río registraba 3,10 metros y una tendencia creciente, mientras que en Boca Gualeguaychú permanecía estacionario en 3 metros. Ambos registros se encontraban por debajo del nivel de alerta de 3,50 metros.

El río crece en Paraná, La Paz y Hernandarias

En Paraná, el río alcanzó los 3,58 metros y continuaba en creciente. El nivel de alerta está establecido en 4,70 metros y el de evacuación en 5 metros.

Por su parte, el río Paraná en La Paz registró una altura de 4,92 metros, también con tendencia ascendente. Su nivel de alerta es de 5,80 metros y el de evacuación, de 6,15 metros.

En Hernandarias, el río se ubicó en 4,18 metros y seguía creciendo, aunque todavía permanecía por debajo de los 5,50 metros fijados como nivel de alerta.

En ninguna de estas tres localidades se registraban personas evacuadas.

Situación en Ibicuy y monitoreo provincial

En Ibicuy, el nivel del agua alcanzó 1,10 metros y presentó una tendencia creciente. La altura de alerta es de 2 metros y la de evacuación, de 2,30 metros. Tampoco se reportaron evacuados.

De acuerdo con el relevamiento provincial, Concordia era la única localidad del informe con personas evacuadas, con un total de 22 afectados.

La Dirección Provincial de Defensa Civil continúa trabajando junto a las áreas municipales para seguir la evolución de los cursos de agua, detectar posibles afectaciones y coordinar medidas preventivas.

En cuanto al tiempo, el informe indicó que se mantenía una alerta de color verde, sin previsión de fenómenos meteorológicos que representaran riesgos, según los organismos nacionales de monitoreo.