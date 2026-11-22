El Xeneize derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro en Colombia, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel. El equipo de Arruabarrena consiguió el primer título internacional del club desde 2008.

Boca se consagró campeón de la Copa Conmebol Sudamericana 2026al vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel marcaron los goles de una victoria que terminó con 18 años sin títulos internacionales para el Xeneize.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se adelantó en el primer tiempo y amplió la diferencia apenas comenzó el complemento. Así, volvió a celebrar una conquista continental después de la Recopa Sudamericana de 2008.

El conjunto argentino generó peligro desde el comienzo. A los tres minutos, Merentiel estrelló un remate en el palo. Más tarde, Ascacíbar convirtió, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada.

La apertura llegó a los 15 minutos, cuando el mediocampista volvió a aparecer y puso el 1 a 0. Antes del descanso, Lautaro Di Lollo también estuvo cerca de ampliar, aunque Éverson respondió para mantener a Mineiro en partido.

Merentiel marcó el segundo y Montero sostuvo el arco

Eduardo Domínguez realizó tres cambios para iniciar el complemento, pero Boca volvió a golpear rápidamente. A los dos minutos, Merentiel convirtió tras una asistencia de Sebastián Villa y estableció el 2 a 0.

El conjunto brasileño buscó descontar y encontró respuestas de Álvaro Montero, que intervino ante dos remates de Vitão. El Xeneize también tuvo oportunidades para aumentar la diferencia con Villa, Enner Valencia y Alan Velasco, sin modificar el marcador.

Arruabarrena movió el banco durante la segunda mitad: ingresaron Tomás Belmonte, Valencia, Velasco, Rodrigo Battaglia y Leonel Flores. Boca conservó la ventaja y cerró la final con el arco en cero.

Los once que iniciaron la final:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Ruan Tressoldi y Renan Lodi; Mamady Cissé y Kevin Castaño; Tomás Cuello, Fred, Kauã Pascini y Bernard. DT: Eduardo Domínguez.

La definición se disputó con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. En Colombia, Boca terminó con su espera y volvió a levantar una copa internacional.